Бывшего президента Украины Виктора Януковича могут вывезти на лечение в Израиль. Об этом сообщил его адвокат Александр Горошинский на своей странице в Facebook.

Горошинский находится в Москве, куда прибыл, чтобы обсудить с Януковичем заседание суда, однако встретиться с подзащитным ему не удалось, вместо этого адвокат встретился с хирургом, который прибыл осмотреть травму украинского экс-президента.

По словам Горошинского, защита Януковича обратилась в клинику в 20 числах ноября, политику предстоит "оперативное вмешательство, возможно, и не одно".

Хирург передал адвокату свои заключения, которые Горошинский намерен предоставить Оболонскому суду Киева.Адвокат не назвал ни диагноз, ни название клиники, с которой велись переговоры.Эяль Атиас указан в списке практикующих врачей высшей квалификации клинико-диагностического центра "Бейт Геди", который находится в Нетании.

Ранее мы писали о том, что против адвокатов Януковича возбудили уголовное дело.