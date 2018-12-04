Россия пыталась совершить кибератаку на суды - СБУ [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины пресекла кибератаку России на информационно-телекоммуникационную систему судебной власти в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают "Українськi Новини".
"Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали попытку российских спецслужб провести масштабную кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы судебной власти Украины", - сказано в нем.
Специалисты СБУ зафиксировали, что кибератака началась путем рассылки по электронной почте зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов.
После открытия файлов на компьютеры незаметно загружалось вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в судебные информационные системы и похищения служебной информации.
Сотрудники спецслужбы установили, что обнаруженная вирусная программа соединялась с контрольно-командными серверами, которые имеют, в частности, российские IP-адреса.
По заключению специалистов, замысел спецслужб России заключался в блокировании устойчивого функционирования судебной информационносбуй системы Украины.
Благодаря совместным мероприятиям с Государственной судебной администрацией и Госспецсвязи удалось локализовать негативные последствия кибератаки и предупредить ее дальнейшее развитие.
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