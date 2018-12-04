В Грузии суд взял под стражу граждан Украины [ Редактировать ]
Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии, задержанных в Тбилиси. Они были задержаны в ходе спецоперации по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия.
Об этом говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии.
Все они являются бойцами украинского военизированного подразделения "Донбасс" - граждане Украины Роланд Мелия, Олександр Новиков, Дмитрий Курагин, Юрий Коростелов, Игорь Орленко, Сергей Кладко и гражданин Грузии Лука Чхетия.
"Ведется следствие для установления того, для чего задержанным в ходе спецоперации в Тбилиси были нужны боеприпасы", - сказал прокурор Васил Самхарадзе.
Спецоперация прошла в двух тбилисских гостиницах в минувшее воскресенье. При обыске номеров подозреваемых полиция обнаружила и изъяла пистолеты системы "Макаров" и Beretta, автоматическое самодельное огнестрельное оружие и различные боеприпасы.
Ранее сообщалось, что 2 декабря в одном из отеле Грузии задержали 5 украинцев, подозреваемых в хранении оружия.
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