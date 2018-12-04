На Донбасі загинув український військовий [ Редактировать ]
Життя ще одного українського захисника забрала сьогодні війна. Російські окупанти від початку доби поновили атаки на півдні Донеччини та поблизу Новозванівки на Луганському напрямку.
Напередодні ворог 14 разів порушував режим тиші, бив і з заборонених калібрів. Під вогонь противника потрапили наші позиції поблизу Кримського, Пісків, Авдіївки, Водяного та Гнутового. Проти оборонців Троїцького найманці застосували протитанкові гранатомети.
Поранені двоє армійців. За даними розвідки, трьох окупантів знищено, ще трьох - травмовано.
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