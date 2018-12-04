Бойовики влаштували хаотичну стрілянину по українським позиціям [ Редактировать ]
Звістка про воєнний стан серйозно налякала бойовиків. Побоюючись, що армійці будь-якої миті можуть піти в наступ, окупанти дедалі частіше влаштовують хаотичну стрілянину в бік українських опорників. Сьогодні в цьому пересвідчилася й наша знімальна група, яка побувала на авдіївській "промці". Репортаж Руслана Смєщука.
Авдіївська промзона - зараз тут епіцентр бойових дій.
"Идут прострелы. Каждые час-два ведутся прострелы. Потому что мы здесь", - говорить Іван, військовослужбовець Збройних сил України
Тут варто бути постійно напоготові. Черговий обстріл може початися будь-якої миті.
"Пригинайтесь, бо тут нас с моста видно".
Ворог не змусив довго чекати.
Пропрацювали ми десь 15-20 хвилин, але після того, як начали переміщатися між позиціях почалися ворожі обстріли. Підишь. Це працює скоріш за все протитанкова рушниця. Стара, але досить грозна зброя.
"А это автомат - это не страшно".
Після кількох десятків ворожих пострілів з протитанкової рушниці починають розриватися реактивні гранати.
"Комарят, в основном, бойниці. Бойниці простреливают, ну и на авось вдруг кого зацепят. Тут уже надо отвечать потому, что они обнаглели и будет только хуже и хуже, и хуже", - розповідає Денис, військовослужбовець Збройних сил України.
Нас просять терміново сховатися в укриття. Ну от зараз інтенсивність вогню підвищилась, і нас завели в примішення. Тому що заходитися на вулиці стало небезпечно. І вот такий зав'язався бій.
"Бідішь - он да б'є. Це часто в день? Пару днів взагалі не було, а от проснувся, зігрився. Тепло йому стало чи патрон найшов", - говорить Ігор, військовослужбовець Збройних сил України.
Бійці кажуть: краще так, ніж повна тиша. Вона до межі напружує нерви.
"Тиша найбільше напружує, бо не знаешь, що вони там задумали. І що вони взагалі хочуть робити", - говорить Ігор, військовослужбовець Збройних сил України.
Дочекавшись припинення ворожого вогню, вояки виводять нас із небезпечної зони. Оборона авдіївської промзони триває.
по теме
На сході країни зафіксували 18 ворожих обстрілів
На сході країни минулої доби зафіксовано 18 ворожих обстрілів. Окупанти били з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Застосовували і важкі 120 міномети. Двоє українських військових отримали легкі поранення, - повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил
На Донбасі бойовики активно застосовують заборонену зброю
Двох українських військових поранено сьогодні на Донбасі. Ворог шість разів обстрілював наші позиції. Бойовики активно застосовують заборонену зброю - зокрема, міномети 82 та 120 калібрів
На Донбасі поранили двох армійців
До подій на сході країни. Двох армійців поранено минулої доби біля селища Малинове, неподалік Станиці Луганської. Там противник уже кілька діб веде інтенсивний мінометний вогонь. Ворожі атаки поновилися і сьогодні зранку
На Донбасі знищили трьох бойовиків
На Сході за минулу добу поранені троє українських військових. За даними розвідки, трьох бойовиків знищено, ще шість - поранені. Російські окупанти понад два десятки разів обстріляли позиції ЗСУ. Із гранатометів атакували українські позиції поблизу Вільного, Травневого та Гнутового
На Донбасі поранили двох українських військових
Двоє українських бійців поранені минулої доби на Донбасі під час бойових дій. Окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню. Із гранатометів атакували українські позиції поблизу Вільного, Травневого та Гнутового. А по оборонних укріпленнях неподалік Жолобка та Чермалика били із заборонених калібрів
На Донбасі бойовики 10 разів обстрілювали українські позиції
Двоє українських армійців сьогодні поранені на Донбасі. Бойовики десять разів обстрілювали наші позиції, у половині випадків - із забороненої зброї. Найгарячіше було поблизу Жолобка й Чермалика. Напружена ситуація і в районі Авдіївки