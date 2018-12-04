Бійці кажуть: краще так, ніж повна тиша

Звістка про воєнний стан серйозно налякала бойовиків. Побоюючись, що армійці будь-якої миті можуть піти в наступ, окупанти дедалі частіше влаштовують хаотичну стрілянину в бік українських опорників. Сьогодні в цьому пересвідчилася й наша знімальна група, яка побувала на авдіївській "промці". Репортаж Руслана Смєщука.

Авдіївська промзона - зараз тут епіцентр бойових дій.

"Идут прострелы. Каждые час-два ведутся прострелы. Потому что мы здесь", - говорить Іван, військовослужбовець Збройних сил України

Тут варто бути постійно напоготові. Черговий обстріл може початися будь-якої миті.

"Пригинайтесь, бо тут нас с моста видно".

Ворог не змусив довго чекати.

Пропрацювали ми десь 15-20 хвилин, але після того, як начали переміщатися між позиціях почалися ворожі обстріли. Підишь. Це працює скоріш за все протитанкова рушниця. Стара, але досить грозна зброя.

"А это автомат - это не страшно".

Після кількох десятків ворожих пострілів з протитанкової рушниці починають розриватися реактивні гранати.

"Комарят, в основном, бойниці. Бойниці простреливают, ну и на авось вдруг кого зацепят. Тут уже надо отвечать потому, что они обнаглели и будет только хуже и хуже, и хуже", - розповідає Денис, військовослужбовець Збройних сил України.

Нас просять терміново сховатися в укриття. Ну от зараз інтенсивність вогню підвищилась, і нас завели в примішення. Тому що заходитися на вулиці стало небезпечно. І вот такий зав'язався бій.

"Бідішь - он да б'є. Це часто в день? Пару днів взагалі не було, а от проснувся, зігрився. Тепло йому стало чи патрон найшов", - говорить Ігор, військовослужбовець Збройних сил України.

Бійці кажуть: краще так, ніж повна тиша. Вона до межі напружує нерви.

"Тиша найбільше напружує, бо не знаешь, що вони там задумали. І що вони взагалі хочуть робити", - говорить Ігор, військовослужбовець Збройних сил України.

Дочекавшись припинення ворожого вогню, вояки виводять нас із небезпечної зони. Оборона авдіївської промзони триває.