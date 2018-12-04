Шанси на одужання в маленької Лєри є

Нашої з вами допомоги потребує чотирирічна Валерія Олійник. Дівчинці встановили тяжкий діагноз - гостра лімфобластна лейкемія. Це онкологічне захворювання крові. Аби побороти недугу рідним дитини потрібно зібрати 158 тисяч євро. Але така сума для молодої родини виявилася непідйомною.

Весела, грайлива та життєрадісна. Валерія народилася цілком здоровою дитиною. Та дівчинці не виповнилося й трьох, як почалися проблеми зі здоров'ям.

"Два місяці в нас була температура, крутило ножки, збільшились лімфовузли. Ми лікувалися два місяці у ЛОРа, потім вона сказала здати кров", - розповідає Надія Олійник, мати Валерії.

Тоді дитину забрали до столичного ОХМАТДИТу. Після обстежень медики встановили діагноз - гостра лімфобластна лейкемія.

"Дівчинка з першим ізольованим раннім кістковомозковим рецидивом гострої лімфобластної лейкемії. Терапевтична група в неї з 3-4. Це така терапевтична група, що в разі настання рецидиву пацієнтці в якості інтенсифікації терапії показана трансплантація кісткового мозку", - розповідає Світлана Гранацька, лікар-гематолог відділення інтенсивної хіміотерапії.

Валерії вже вдавалося побороти хворобу. Вісім місяців лікування, майже рік - на підтримувальній хіміотерапії, і настала довгоочікувана ремісія. Та остаточно повернутися додому хвороба не дала.

"Знову захворіли на пневмонію. Все ж таки лікар сказала взяти пункцію, і лікар сказала, що у нас рецидив. Ми пройшли один блок високодозної хімії, завтра закінчуємо другу, потім відновлюємося і ще один протокол противорецидивний", - говорить Надія Олійник, мати Валерії.

Шанси на одужання в маленької Лєри є, та розпочати лікування потрібно якнайшвидше.

"На жаль, Олійник Валерія єдина дитина в сім'ї і донора в неї немає, тому при досягнення ремісії по основному захворюванню пацієнтці потрібна буде трансплантація кісткового мозку від ідентичного неродинного донора", - говорить Світлана Гранацька, лікар-гематолог відділення інтенсивної хіміотерапії.

Провести трансплантацію беруться італійські лікарі, але рахунок клініки в 158 тисяч євро для молодої родини - захмарний. Рідні Лєри вірять з допомогою небайдужих їм таки вдасться врятувати єдину донечку від страшної недуги.

Допомогти Валерії просто - достатньо переказати будь-яку суму на рахунок її батьків. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо".

Реквізити для допомоги:

Карта ПриватБанку:

5168 7427 2248 1581

Олійник Дмитро Павлович

(батько Валерії)

(063) 282 22 21