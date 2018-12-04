Бюджет-2019: Рада разблокировала подписание законопроекта [ Редактировать ]
Народные депутаты не поддержали принятие проектов постановлений об отмене принятия законопроекта №9000 о государственном бюджете на 2019 год. Об этом сообщает корреспондент "РБК-Украина".
В частности, проект постановления №9000/П поддержали 60 нардепов, а №9000/П1 - 61 парламентарий.
Таким образом, парламентарии разблокировали подписание закона главой парламента Андреем Парубием, а затем и главой государства Петром Порошенко.
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