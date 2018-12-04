Народные депутаты не поддержали принятие проектов постановлений об отмене принятия законопроекта №9000 о государственном бюджете на 2019 год. Об этом сообщает корреспондент "РБК-Украина".

В частности, проект постановления №9000/П поддержали 60 нардепов, а №9000/П1 - 61 парламентарий.

Таким образом, парламентарии разблокировали подписание закона главой парламента Андреем Парубием, а затем и главой государства Петром Порошенко.

Ранее в МВФ сделали важное заявление о бюджете Украины.