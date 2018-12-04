У Брюсселі відбулася конференція про Голодомор [ Редактировать ]
Ще одна українська тема, що звучала сьогодні в Брюсселі - Голодомор 1932-33 років, - про це говорили у Будинку історії Європи. Епізоди з трагічного минулого українців досі там були представлені вкрай обмежено. Тому євродепутати вирішили організувати в цій символічній будівлі конференцію про Голодомор.
Там розповіли, що в ЄС мало хто знає про геноцид, влаштований радянською владою. І наголосили: те, що сталося 70 років тому - має відлуння й зараз.
"У моєму рідному селі перед 1932 роком мешкало понад 600 людей, а вже через рік живими залишилися тільки 123. Це дуже особисте питання для кожного українця. Замовчуючи ті події, ми ризикуємо продовжити російський режим. Те, що ми зараз маємо в Криму, на Донбасі, в Азовському морі, свідчить про те, що нічого не змінилося", - заявив Микола Точицький, голова представництва України в ЄС.
"Путін тестує, щоб побачити, як ЄС та НАТО реагують на акт відкритої агресії. І очевидно, сьогодні ми досі живемо у світі, коли авторитарний режим використовує фейкові новини, щоб здобути політичний вплив. Тиша, яка переважала у світових медіа під час Голодомору - це один з найяскравіших прикладів дезінформації у 20 столітті", - заявила Сандра Калнієте, депутат Європарламенту від Латвії.
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