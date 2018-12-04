Подружжя мешкає в гуртожитку майже чотири роки

У Дніпрі в батьків забрали 8-місячного малюка. Дитину одразу поклали до лікарні - хлопчик був у занедбаному стані, у нього навіть виявили переломи. Поліцію викликали сусіди, коли побачили, як батько гамселив сина. Що з малюком та чи повернуть його горе-батькам - дізнавалися наші кореспонденти.

Третю добу восьмимісячний Єгор лежить у травматологічному відділенні обласної дитячої лікарні. За словами медиків, дитину ушпиталили в тяжкому стані.

"У ребенка имеется перелом бедра. Свежий перелом, видимо вот только случился первого числа. Имеется перелом частей голени, который по рентген снимкам, там уже дней 10. Там уже пошла костная мозоль", - говорить Олексій Мохов, завідувач відділення травматології Дніпропетровської обласної дитячої лікарні.

Біля хлопчика чергує мати - 18-річна Катерина Ларочкіна. Пояснює, син травмувався лише два тижні тому. Доки вона була на кухні, упав з ліжка.

"Опухоль пошла. Не перекручивается ничего, начал орать. И ми начали мазать мазью. Вона помогла, он не так орал", - говорить Катерина Ларочкіна, мати постраждалого хлопчика.

Сусіди розповідають іншу версію. Поліцію викликали, коли побачили, як нетверезий Олександр, батько хлопчика, б'є сина.

"Ребенок постоянно плакал. Очень сильно плакал. Внимания сильно и не обращали, знаете, маленький ребенок. А потом когда я зашла, увидела, что он бьет полным памперсом ребенка по животу", - розповідає Оксана Казанець, сусідка.

Олександр виправдовується, мовляв, сина й пальцем не зачепив. Коли зайшла сусідка, просто міняв Єгорові памперс.

"Я здесь сидел гулял с друзьями, он сильно кричал, лезли зубы. Я менял ему памперс, я памперс замотал и бросил его. Кинул ему на лицо, чтобы он не кричал. Он с памперсом всегда у меня гуляет", - говорить Олександр Ларочкін, батько постраждалого хлопчика.

Подружжя мешкає в гуртожитку майже чотири роки. Сусіди розповідають, Олександр часто влаштовував посиденьки з друзями.

"Частенько бывает выпивает. Слышно было и гуляли, и кричали. Я не слышала, чтобы ребенок плакал, потому что живу намного выше. Но то, что скорую вызывали и скорую это знаю", - говорить Олена Буряк, сусідка.

Мати хлопчика підпрацьовує, а от батько Олександр офіційно безробітний. Молода родина стоїть на обліку в соціальній службі - як така, що потребує допомоги. За словами правоохоронців, чоловіка вже притягали до кримінальної відповідальності. За побиття дитини йому може загрожувати до 3 років позбавлення волі.

"Зараз відкрите кримінальне провадження за навмисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Зараз він не затриманий. Також ми чекаємо результатів СМЕ, стосовно ступеню тяжкості тілесних ушкоджень у дитинки", - говорить Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області.

Матір Єгора можуть позбавити батьківських прав. Проте віддавати сина родина не хоче. А поки що найближчі три тижні хлопчик проведе в лікарні.