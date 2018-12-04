В Киеве проспект "затянуло" непроницаемым туманом (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 4 декабря, в Киеве, на проспекте Лобановского, произошел прорыв трубы с горячей водой, из-за чего проезжую часть затянуло густым паром. Об этом сообщил очевидец события, журналист Роман Кошмал, на своей странице в Facebook
Он также опубликовал видео, на котором видно, как по дороге течет широкая река горячей воды, от которой поднимается пар, образуя густой туман.
"Полугодовая профилактика удалась на славу", - написал Кошмал.
В свою очередь, dtp.kiev.ua сообщили, что во дворе школы №319 имени Лобановского образовался ручей из горячей воды.
Из-за перепада температур появился большой пар на проспекте от дома №126 до № 150, видимость была очень ограничена, образовался затор.
"Из-за прорыва магистральной трубы отопления во дворе школы им. Лобановского льется рекой горячая вода по проспекту Лобановского, туман неимоверный. Движение очень ограниченное. Полиция разворачивается т/с, которые курсируют в сторону Демеевской. Лобановского 126-150 все в тумане", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что Днепр окутал туман.
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