Этой девочке всего 15, но ее биологический возраст - 90 лет. Она знает, что жить ей осталось совсем недолго, но не грустит по этому поводу. Об этом передает Clutch.

Колумбийская девочка Магали Гонсалес Сиерра родилась с редчайшим заболеванием - синдромом Хатчинсона-Гилфорда, также известным как прогерия. Это заболевание практически убивает организм изнутри: ребенок рождается запрограмированным на стремительное старение. В итоге совсем скоро кожа, кости и внутренние органы делают детей похожими на глубоких стариков.

Лекарства от этой болезни нет, поэтому тем, что родился с таким недугом, остается смириться и постараться прожить свою короткую жизнь как можно более насыщенно. Как правило, больные не доживают до своего совершеннолетия.

Медики способны лишь наблюдать за пациентом и контролировать его здоровье, поддерживая его в текущем состоянии.

Как говорят ее родители, Магали была самым обычным ребенком до двух лет, а потом страшная болезнь начала превращать ее в старушку. У девочки была только одна мечта: она хотела дожить до своего пятнадцатилетия и отпраздновать его в кругу семьи, надев платье принцесса. К счастью, эта мечта исполнена.

На день рождения Магали сделали яркий макияж, прическу, одели в праздничное платье и корону. Она понимает, что это может быть ее последним днем рождения. Врачи утверждают, что Магали может прожить максмимум еще 5 лет, поэтому родители стараются превратить каждый ее день в праздник.

Несмотря на болезнь, Магали остается очень веселой и добродушной девочкой. Она любит косметику и одежду, ей нравится зажигательная музыка. Ей удалось не впасть в отчаяние и подать миру удивительный пример жизненной силы.

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