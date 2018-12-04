Гонки "Формулы-1" генерируют слишком много потрясающих моментов.

Именно поэтому championat.com решил опубликовать галерею, в которой собраны самые красивые и захватывающие фотографии с разных этапов гонок.

Ранее мы писали, что гонщик "Формулы-1" попал в жуткую аварию.