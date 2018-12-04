Потрясающие моменты с гонок "Формулы-1" (фото) [ Редактировать ]
Фото: championat.com
Гонки "Формулы-1" генерируют слишком много потрясающих моментов.
Именно поэтому championat.com решил опубликовать галерею, в которой собраны самые красивые и захватывающие фотографии с разных этапов гонок.
Ранее мы писали, что гонщик "Формулы-1" попал в жуткую аварию.
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