4 декабря в Днепре на улице Маяковского случилось ДТП. Водитель Таврии сбил мужчину. Пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу №16.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам патрульных, пострадавшему на вид около 55 лет: "Водитель утверждает, что ехал на небольшой скорости и не заметил мужчину. Пострадавший сам встал после удара, но все-таки решили вызвать скорую".

По словам водителя Таврии, он ехал со скоростью 40 километров в час.

"Он стоял на проезжей части, да еще и одет во все черное. Как только я его увидел - начал тормозить. К сожалению избежать столкновения не удалось", - сказал водитель.

Ранее сообщалось, что в Днепре столкнулись автобус и маршрутка.