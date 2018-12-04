В Днепре сбили пожилого мужчину [ Редактировать ]
4 декабря в Днепре на улице Маяковского случилось ДТП. Водитель Таврии сбил мужчину. Пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу №16.
Об этом сообщает "Информатор".
По словам патрульных, пострадавшему на вид около 55 лет: "Водитель утверждает, что ехал на небольшой скорости и не заметил мужчину. Пострадавший сам встал после удара, но все-таки решили вызвать скорую".
По словам водителя Таврии, он ехал со скоростью 40 километров в час.
"Он стоял на проезжей части, да еще и одет во все черное. Как только я его увидел - начал тормозить. К сожалению избежать столкновения не удалось", - сказал водитель.
Ранее сообщалось, что в Днепре столкнулись автобус и маршрутка.
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