На Львовской таможне Государственной фискальной службы Украины (ГФС) оформили залог за первые два автомобили на еврономерах за ввоз машин с целью транзита территорией Украины. Об этом сообщает ГФС.

В целом двое граждан внесли более 120 тысячи гривен залога за ввоз двух авто. В частности, в одном из случаев гражданин Украины внес денежный залог в сумме около 70 тысяч гривен за ввоз автомобиля Ford Foсus 2004 года выпуска. Другой гражданин за ввоз автомобиля Skoda Ocktavia 2005 года выпуска уплатил 55 тысяч гривен.

"Сумма денежных средств, внесенных как залог, эквивалентная сумме предусмотренных законодательством налогов и сборов, уплачиваемых при таможенном оформлении товаров в свободное обращение на территории Украины. При условии вывоза транспортного средства денежный залог возвращается гражданину по его заявлению или уполномоченному им лицу или остается на соответствующем счете таможни отправления как предоплата для обеспечения выполнения будущих обязательств", - уточнили в ГФС.

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