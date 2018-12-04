В НАТО подтвердили перспективы Украины по вступлению в Альянс [ Редактировать ]
Страны НАТО подтвердили стремление Украины присоединиться к Альянсу. Об этом заявил генеральний секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на заявление генсека.
"Мы также подтвердили солидарность НАТО с Украиной. Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу", - говорится в заявлении
В НАТО также призывали Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила в Керченском проливе.
Ранее в НАТО заявили, что у России не было оснований для захвата украинских кораблей.
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