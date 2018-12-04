Страны НАТО подтвердили стремление Украины присоединиться к Альянсу. Об этом заявил генеральний секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на заявление генсека.

"Мы также подтвердили солидарность НАТО с Украиной. Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу", - говорится в заявлении

В НАТО также призывали Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила в Керченском проливе.

Ранее в НАТО заявили, что у России не было оснований для захвата украинских кораблей.