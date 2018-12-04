НАТО посилить свою присутність у Чорному морі - про це після зустрічі з міністрами закордонних справ Альянсу заявив голова українського МЗС Павло Клімкін. Російська агресія на Азові стала сьогодні основною темою у стінах НАТО. Олена Абрамович стежила і розкаже більше.

НАТО має виробити співмірну та єдину відповідь на акт агресії Росії в Керченській протоці - заявили перед початком засідання Альянсу в Держдепі США. Уніфіковану позицію потрібно сформувати до кінця тижня, наполягає Вашингтон. І європейські союзники повинні продемонструвати в цьому питанні лідерство, адже проблема значно ближча до їхнього дому, аніж до США. Та стосується не лише останніх подій в Азовському морі, наголосив держсекретар Майк Помпео.

"Росія порушила західні цінності міжнародної співпраці й порядку і вторглася на територію суверенних країн - Грузії та України. Москва також застосувала нервово-паралітичну речовину за кордоном, прямо тут, у Європі, на порушення Конвенції із заборони хімічної зброї, яку вона також підписала", - заявив Майк Помпео, державний секретар США.

Як протидіяти російській агресії представники Альянсу обговорили з міністрами закордонних справ України та Грузії. Павло Клімкін назвав зустріч цитую - "натхненною та унікальною". Слово взяли представники всіх 29 країн-учасниць засідання. Клімкін попросив надати сприяння в негайному звільненні українських моряків, захоплених Росією поблизу Керчі. Наголосив: вони військовополонені. Та закликав вибудувати стратегічну реакцію на російську агресію.

"Усі чудово розуміють, що НАТО має посилити свою присутність у регіоні Чорного моря. Яким чином - це питання подальшого обговорення, але про деякі рішення ви почуєте найближчим часом. Це, звичайно, і присутність НАТОвських кораблів, це буде достатньо швидко", - заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

Днями пропозицію розташувати НАТОвські кораблі в акваторії Чорного та Азовського морів висувала Литва. Питання для Альянсу не нове. За останній рік тривалість присутності кораблів НАТО в Чорному морі зросла з 80 до 120 діб.

"Від присутності НАТО в Чорному морі багато що залежить. Сьогодні під час зустрічі наші союзники чітко дали зрозуміти, що вони й надалі підтримуватимуть Україну та зберігатимуть свою присутність у Чорноморському регіоні. Йдеться як про підтримку Альянсу в цілому, так і у двосторонніх домовленостях", - заявив Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.

Всеосяжний пакет допомоги Україні від НАТО налічує понад 40 проектів. Велика кількість програм уже виконуються - це вдосконалення системи командування та контролю, захист від гібридних і кіберзагроз, безпека морських кордонів. Проте надати пряму військову допомогу Україні Альянс не може, оскільки наша держава не є членом НАТО.