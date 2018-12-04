У Кропивницькому рідні полонених моряків підняли прапор ВМС України [ Редактировать ]
Ані дзвінка, ані звісточки. Рідні полонених моряків кажуть, що втомилися чекати, коли зможуть зв'язатися з близькими. Сьогодні в центрі Кропивницького вони разом з місцевими жителями підняли прапор Військово-морських сил України. Аби підтримати полонених. Адже двоє - з Кіровоградщини. Це командир катера "Бердянськ" Роман Мокряк та член екіпажу цього судна Андрій Артеменко.
Міська площа в Кропивницькому. Під звуки гімну піднімають прапор Військово-морських сил мама Романа Мокряка та донька загиблого під Маріуполем капітана Юрія Олефіренка. У січні 2015 під час обстрілу біля Маріуполя він закрив собою трьох побратимів, а сам дістав смертельні осколкові поранення. Пізніше на його честь назвали десантний корабель.
Від моменту полону, а це трохи більше, ніж тиждень, рідні Романа Мокряка і досі не мають жодного зв'язку з ним.
"Я зв'язка немаю з дитиною. Дуже вдячна всім за підтримку, що ви молитесь разом з нами. Все що можливо з боку держави, з боку Міністерства оборони нам надають допомогу. Я дуже всім вдячна, що ви всі нас підтримуєте, більш нічого говорити не можу, вибачте", - говорить Наталія Кравченко, мати Романа Мокряка.
Родину Романа Мокряка підтримують і його друзі. Ольга - донька загиблого капітана Юрія Олефіренка, теж поруч із мамою Романа.
"Он очень умный парень, я не знаю, когда с ним общалась, он такой сдержанный. И мне кажется, у него все получится, будем ждать его здесь. Очень тяжело говорить, мы тут все ходим под мирным небом и мы совершенно не видим, что происходим там", - говорить Ольга Олефіренко, донька Юрія Олефіренка.
Мама Романа - Наталя, знана місцева волонтерка. Вона постійно допомагає українським військовим. А тепер уже допомагають їй - словами підтримки, вдячності та дружніми обіймами.
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