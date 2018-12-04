Здоров'ю поранених українських моряків у СІЗО нічого не загрожує [ Редактировать ]
Здоров'ю поранених українських моряків у СІЗО нічого не загрожує. Так стверджує російський омбудсмен.
За її словами, українці начебто отримують всю необхідну допомогу та медикаменти. Втім, українській стороні жодного разу не дозволили провідати бранців.
Нагадаю, троє військових моряків зазнали поранень під час нападу російських прикордонників. Постраждалих утримують у СІЗО "Матросская Тишина", ще 21 полоненого - у "Лефортово".
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