Головні принципи децентралізації необхідно прописати в Конституції для стимулювання місцевих чиновників - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Реформу децентралізації потрібно підкріпити змінами в Конституції. Про це заявив прем'єр під час круглого столу щодо розвитку місцевого самоврядування.
На його думку, головні принципи децентралізації необхідно прописати в Конституції, аби стимулювати чиновників на місцях. І серед обов'язкових засад - зафіксувати фінансові гарантії від держави.
"Я думаю, що ви знаєте - за цих 5 років було багато намагань зупинити реформу, провести не надто професійно. І такі загрози будуть залишатись доти, доки ми формально не закріпимо право місцевого самоврядування в Конституції нашої держави. І не просто формально, а визначимо абсолютно чіткі базові позиції, які приберуть неоднозначність, наповнять його реальним змістом і будуть гарантувати", - заявив Володимир Гройсман, прем`єр-міністр України.
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