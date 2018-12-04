Перспективи для українських студентів, нові проекти в медицині та воєнний стан. Про це говорив сьогодні в Івано-Франківську Петро Порошенко. З ким зустрічався та які ще теми порушував президент - знає Жанна Дутчак.

Сотні студентів та викладачів з різних університетів Івано-Франківська прийшли сьогодні на зустріч з президентом. У кожного своє питання.

"Нас немає на кафедрі державних місць. 14 тисяч платити за навчання. Це дуже багато", - говорить Оксана Депутат, студентка.

Окрім освітньої проблематики, кажуть молоді, хочуть почути - чого чекати далі? Не лише в політиці, а й сфері економіки.

"Коли буде підвищення економіки, перш за все зарплат. Чи будуть робочі місця. Тому що я надалі хочу продовжити життя в Україні а не виїжджати закордон. Я хочу мати нормальне робоче місце і заробітною плату", - говорить Іван Луцик, студент.

Виступаючи перед молодими людьми Петро Порошенко запевнив, що тепер усі, хто хоче навчатися за кордоном зможуть отримати фінансову допомогу. Для цього створюється спеціальний фонд. Але головна умова - повернутися в Україну. Анонсував президент і запуск нового проекту - телемедицини на селі.

"Я звернувся до канцлера Німеччини Ангели Меркель , до нашого друга прем'єр міністра Канади. Кажу: у вас же величезні території ви точно використовуєте телемедицину, ласкаво просимо в українське село. Бо мешканець села навіть, якщо він розташований у гірській місцевості повинен мати таке саме право. Дуже швидко отримати консультацію хоч лікаря із районної лікарні, хоч доцента з обласного центру, хоч професора з Києва", - заявив Петро Порошенко, президент України.

Що ж стосується політичних подій, глава держави знову наголосив: запровадження воєнного стану в десяти областях - це виключно превентивний захід.

"Під час режиму воєнного стану права Збройних сил значно збільшуються. Але це не зачіпає права жодного громадянина. Більше того, вчора я попросив в Парламенті зареєструвати законопроект - мій законопроект, який навіть під час воєнного стану, якщо не буде прямої агресії - дозволяє проводити і місцеві вибори", - заявив Петро Порошенко, президент України.

Окрім студентів, Петро Порошенко зустрівся з представниками місцевої влади.