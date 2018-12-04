У Генпрокурора немає сумнівів, що моряків заарештували незаконно

Як же все відбувалося в Керченський протоці, та як саме наші моряки опинились у полоні? Усе це наочно демонструє ролик, створений ГПУ. На графіці детальна і похвилинна розстановка сил того дня. А презентував відео Юрій Луценко під час наради в Одесі. Прибув туди й керівник МВС Арсен Аваков. Чому саме Одеса стала місцем "злету найвпливовіших силовиків"? Про це в наступному матеріалі.

Українські спецслужби похвилинно відтворили події біля Керченської проток, і цей фільм в Одесі журналістам сьогодні продемонстрував Юрій Луценко.

У Генпрокурора немає сумнівів, що моряків заарештували незаконно, а цей епізод агресивної війни в майбутньому обов'язково розглядатиме Міжнародний суд.

"На жаль, супротивник, керівництво Російської Федерації не хоче йти на будь-які розмови про звільнення незаконно затриманих в міжнародних водах моряків на обмін, який ми готові провести", - заявив Юрій Луценко, Генеральний прокурор України.

Загалом нарада силовиків була присвячена ситуації на Одещині. А саме - різкому погіршенню криміногенної ситуації. Масові заворушення, тітушки, напади на активістів, низькі показники розслідування злочинів. І все це, мовляв, через місцеві корупційні бізнес-схеми: йдеться про нелегальні забудови та гральний бізнес. Очільник МВС каже: Одесу прискіпливо перевірятимуть.

"Для этого сюда подъедут специалисты из других областей и из Киева для того, чтоб попробовать устраниться от потенциальных рисков договоренностей местных правоохранительных органов", - заявив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

Крім того, на Одещині відтепер будуть більш жорстко затримувати порушників громадського порядку. Як сказав Луценко: при введенні воєнного стану монополія на насилля має належати винятково державі.

Окремо Генпрокурор розповів про розслідування нападу на активістку Катерину Гандзюк. Зазначив, що вже оголошено про підозру чоловікові на прізвище Левін. Він нібито був ключовою фігурою в злочині. Слідчим також відоме ім'я замовника. Але поки що його не називають.

"Як тільки буде здобуто достатню кількість доказів для пред'явлення підозри замовнику, я звичайно про це вас повідомлю", - заявив Юрій Луценко, Генеральний прокурор України.

Також Юрій Луценко розповів, що звернувся до Президента і секретаря РНБО з пропозицією заморозити активи юридичних та фізичних осіб Російської Федерації, які мають бізнес на території України. Мовляв, перелік таких об'єктів налічує тисячі одиниць.