А парламентарі весь день розмірковували як правильно припинити Дружбу? Тобто - розірвати відповідний Договір між країнами. Більшість нардепів вважають, що "роздружитися" вже давно на часі. І питання лише в тому - як поставити "крапку". Втім, інша тема більш суперечлива. У який спосіб слід проводити вибори в ОТГ в областях, де введено воєнний стан? До чого дійшли - подивіться.

Розірвати договір про дружбу та співпрацю з Росією та розблокувати вибори в ОТГ в тих областях, де діє воєнний стан. Верховна Рада починає свою роботу з політичних завдань, хоча вони не на сьогоднішньому порядку денному.

"Наша фракції підтримує ініціативу президента про припинення дії договору про так звану дружбу з Росією, ми послідовно виступаємо за розірвання усіх угод з Росією", - заявив Максим Бурбак, народний депутат, "Народний фронт".

"Це фактично юридична фіксація реальності, в якій ми живемо, а реальність така, що в нас вже немає ні дружби, ні партнерства , ні співробітництва, а є держава - агресор. Тому припиненням договору ми говоримо і зокрема світу - про те, що про дружбу з Росією, іти мова не може бути, тому ми припиняємо цей договір", - заявила Ганна Гопко, народний депутат, позафракційна.

Зараз у комітетах Верховної Ради узгоджують, як юридично правильно припинити дію договору. Саме ж голосування пропонують провести в четвер. Також у четвер Рада має намір розглянути президентський законопроект, який дозволить проводити вибори попри воєнний стан.

"Сьогодні заборонені вибори в 125 територіальних громадах , в 10 областях України, люди чекали виборів, і ось що вони отримали внаслідок намагань Петра Порошенка зірвати президентські вибори і, так званого, воєнного стану. Я кажу, так званого, тому що були набагато страшні ситуації в країні, і воєнний стан не був введений, і тільки перед президентськими виборами вирішив діючий президент об'явити воєнний стан", - заявив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Утім, навіть у президентській фракції кажуть: провести вибори в ОТГ за розкладом цей закон не дозволить.

"В закон вносити зміни можна, але для виборів, які мали відбутися 23 грудня в 10 регіонах України, там, де введений воєнний стан, це вже нічого не змінить. Ці вибори фактично вже не можна реанімувати, їх треба буде поновити після завершення воєнного стану. Президент хоче вирішити системну річ, а не вирішити конкретне питання по 23 грудня", - заявив Олексій Гончаренко, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

Тим часом нардепи зареєстрували альтернативний президентському законопроект, де пропонують, аби проведення виборів взагалі не обмежувалось воєнним станом.

"Щойно представники 6 груп і фракцій підписали проект закону про внесення змін і доповнень до закону про воєнний стан як альтернатива до президентського, де президент пробує проводити вибори в об'єднані громади в умовах воєнного стану, на тих територіях, де об'явлений воєнний стан. Ми подаєм, що президентські вибори проводяться незалежно не від чого, навіть при оголошенні воєнного стану", - заявив Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина".

"Ініціатива президента про те, щоб провести вибори в ОТГ за умов воєнного стану - зайвий доказ того, а для чого вводили воєнний стан, проти кого воєнний стан? І коли президент робить виключення для місцевих виборів - ми вважаєм, що взагалі має бути змінений закон про воєнний стан, і щоб під час воєнного стану була можливість проводити всі вибори - президентські, парламентські, вибори в ОТГ", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, лідер "Радикальна партія".

Та поки ці питання перенесені на четвер, у депутатів на розгляді інші законопроекти. Вони стосуються прав людей з інвалідністю. Перший документ забезпечує доступ людей з особливими потребами до приміщень судів.

"Оцей маленький законопроект, який ми зараз розглядаємо - вирішує одне питання. Ми вирівнюємо право маломобільних гру , а це і вагітні жінки, і мами з колясками, це і люди, які мають функціональні обмеження. Ми пробуємо вирівняти право людини з обмеженими можливостями у доступі до правосуддя", - заявила Ірина Луценко, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

Утім, голоси для законопроекту назбирали - 230 "за", документ у першому читанні ухвалено. Після цього нардепи прирівняли людей в інвалідних візках до учасників дорожнього руху.

"Зазначеним законопроектом пропонується внести зміни до закону України про дорожній рух, який дозволяє законодавству захистити права осіб з інвалідністю , що рухаються в кріслах колісних на безпечний рух шляхом віднесення таких осіб до кола учасників дорожнього руху", - заявив Вадим Троян, перший заступник голови Нацполіції України.

І третій законопроект із блоку, який підтримує людей з інвалідністю, це зміни до закону про регулювання містобудівної діяльності. Він стимулюватиме забудовників облаштовувати нові споруди пандусами та платформами для вільного доступу громадян до приміщень.