Народный праздник Прокопьев День отмечается 5 декабря - в церковном календаре это день памяти мученика Прокопия Кесарийского (Палестинского). Всю жизнь Святой Прокопий посвятил служению Господу и принял смерть за Христа.

Святой мученик

Родился будущий мученик в Иерусалиме. С раннего возраста, строго следуя заповедям Божьим, он обладал многими добродетелями. Повзрослев, Прокопий отправился в Кесарию Палестинскую, где в местной церкви был назначен на должность чтеца.

Прокопий, обладавший даром понимания Закона Божия, не только читал Священные Книги, но и объяснял прихожанам смысл написанного в Библии. Святой также переводил Священное Писание на сирийский язык.

Кроме того, он обладал даром исцеления. В частности, изгонял бесов из людей, одержимых этим недугом.

Правитель Кесарии приказал арестовать Прокопия, когда при императоре Диоклетиана (284-305) начались гонения христиан за их веру. За отказ принести жертву языческим богам и признать власть царя ревностный проповедник в 303-м был обезглавлен.

Приметы и традиции праздника

На Руси в Прокопьев День начинали чинить и строить сани, так как с этого дня, по приметам, устанавливалась постоянная зимняя погода.

По традиции, мужчины ходили по дрова, приводили в порядок сани и расчищали от сугробов дороги.

В Прокопьев День, по традиции, в снегу, чтобы обозначить путь, ставили зимние вехи - колья с ветошью, паклей или соломой. Отсюда и еще одно название праздника - Вехостав. Кстати, дорога, проложенная в Прокопьев День, держалась до весны.

Женщины, в Прокопьев День, если снег уже покрывал землю, по традиции, отправлялись на поиски травы ефилии, которую можно найти только под снежным покровом в лесу.

Эта трава, как считали в старину, обладает волшебными свойствами - настойка из нее помогала выпрямиться горбатому, подрасти невысокому человеку, излечивала от многих хворей и полезна была растущему организму.

В Прокопьев День дети и сельская молодежь играла в снежки и каталась с гор. А вечером, вдоволь нагулявшись и наигравшись, по традиции, загадывали загадки и устраивали праздничные посиделки.

В праздник, по традиции, на стол подавали жаренного барашка. В селах барашка покупали вскладчину, жарили его и праздновали всем миром. В некоторых регионах на стол подавали жареную рыбу вместо баранины.

Приметы

Теплая погода в Прокопьев День, по приметам, указывает на снежную и длинную зиму.

Если волки близко подходят к человеческому жилищу - это явная примета, что зима будет суровой и продолжительной.

По приметам, ожидается оттепель и мокрый снег, если в Прокопьев День будет мороз, а вода в проруби находится выше уровня льда.

Будет пасмурно и много снега, если в праздник у костра сажа разгорелась.

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