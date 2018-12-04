В Одессу вводят Нацгвардию [ Редактировать ]
Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины заявило о вводе в Одессу для стабилизации ситуации дополнительных подразделений Нацгвардии. Также будут направлены специалисты Департамента защиты экономики Нацполиции. Об этом говорится в заявление МВД.
По словам председателя Нацполиции Сергея Князева, сейчас улицы Одессы патрулируют 600-800 правоохранителей, работает система видеонаблюдения.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что главной причиной активизации криминалитета на улицах города являются "открыто функционирующие коррумпированные схемы в бизнесе".
"Поэтому усиливаем присутствие правоохранителей и активизируем сотрудничество с населением", - сказал Луценко.
Также министр МВД Арсен Аваков заявил о том, что Одессу ждет ряд "болезненных и неприятных" проверок. Проверки коснуться экономического сектора.
Ранее мы писали о том, что в Одессе объявили военных вызывали в части.
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