Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины заявило о вводе в Одессу для стабилизации ситуации дополнительных подразделений Нацгвардии. Также будут направлены специалисты Департамента защиты экономики Нацполиции. Об этом говорится в заявление МВД.

По словам председателя Нацполиции Сергея Князева, сейчас улицы Одессы патрулируют 600-800 правоохранителей, работает система видеонаблюдения.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что главной причиной активизации криминалитета на улицах города являются "открыто функционирующие коррумпированные схемы в бизнесе".

"Поэтому усиливаем присутствие правоохранителей и активизируем сотрудничество с населением", - сказал Луценко.

Также министр МВД Арсен Аваков заявил о том, что Одессу ждет ряд "болезненных и неприятных" проверок. Проверки коснуться экономического сектора.

Ранее мы писали о том, что в Одессе объявили военных вызывали в части.