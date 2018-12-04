На благотворительном аукционе фестиваля One Love Malibu, который проходил в Малибу, артистка заплатила за свидание с бойфрендом 50 тысяч долларов, таким образом обойдя другую претендентку, предложившую за "лот" 20 тысяч долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

Кроме этого Перри выступила на сцене фестиваля.

Известно, что все вырученные деньги за аукцион пошли на восстановление города Калабасас и его окрестностей. Отметим, что этот город пострадал от крупного пожара. Там были расположены дома многих голливудских знаменитостей. Все жилища звезд полностью сгорели.

Ранее сообщалось, что Кэти Перри стала самой богатой певицей 2018.