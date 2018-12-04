На Київщині обстріляли автомобіль мера Березані [ Редактировать ]
Автомобіль мера Березані, що на Київщині, розстріляли невідомі. Інцидент стався два дні тому. Авто з нападниками переслідувало машину Володимира Тимченка дорогою до Переяслава-Хмельницького. Стріляли двічі, проте мер не отримав поранень.
Поліція кваліфікувала напад як хуліганство з використанням вогнепальної зброї. Потерпілий на місці дав свідчення.
"Зараз ми проводимо оперативно-розшукові заходи, ми намагаємось встановити цих осіб, які перебували в іншій машині і їхали за машиною потерпілого. Він не постраждав від стрільби з вогнепальної зброї по автомобілю. Він в лікарні, але він не постраждав саме від цієї стрільби", - говорить Микола Жукович, керівник прес-служби Нацполіції Київської області.
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