Українці не довірятимуть свої накопичення жодним установам без зростання рівня життя - Сергій Каплін [ Редактировать ]
А от до деяких новацій Україна поки не готова. Зокрема, до введення другого рівня пенсійного забезпечення. Так вважає нардеп Сергій Каплін.
За його словами, в багатьох країнах Європи діє норма про добровільне накопичення відсотка від зарплатні, яким згодом можна скористатися як додатковою пенсією. В Україні таке можливо лише аудиту Пенсійного фонду. До того ж, без зростання рівня життя українці не довірятимуть свої накопичення жодним установам.
"Другий рівень запроваджувати вимагає закон, очевидно, що ми будем запроваджувати другий рівень, але разом з тим це треба робити комплексно. Треба оздоровити солідарну систему, треба не допустити, щоб цей другий рівень, який має зробити вас фінансово незалежним чи незалежною, багатшим чи багатшою виявився просто костилем для першого рівня солідарної системи", - заявив Сергій Каплін, голова комітету Верховної ради з питань соціальної політики.
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