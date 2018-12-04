Хто вирішив зробити з Піноккіо Франкенштейна? Як стати мільйонером у 8 років? Та де встановили найдорожчу ялинку? Про це та інше в нашому огляді.

За піснями американського виконавця Принса хочуть зняти мюзикл. У студії Universal повідомили: про черговий біографічний фільм не йдеться, як приміром "Пурпурний дощ", що вийшов у 1984. Цього разу буде вигадана історія, однак з використанням хітів музиканта. Принс, який пішов з життя три роки тому у віці п'ятдесяти семи років, став одним з найбільш комерційних виконавців у світі. За своє музичне життя він продав понад 100 мільйонів записів.

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Режисер Ґільєрмо дель Торо, який отримав Оскара за стрічку "Форма води", збирається зняти свою версію мультфільма "Піноккіо". За його словами, вона відрізнятиметься від веселого варіанту "Діснея". Там буде чимало політики. Сам Піноккіо радше нагадуватиме Франкенштейна, а дія розгортатиметься на тлі похмурої Італії 30 років, коли до влади прийшов фашистський диктатор Муссоліні. Попри те, що мультик явно не для сімейного перегляду, режисер вірить, що його анімаційний дебют стане успішним.

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Мільйонер у 8 років. Журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг найбільш високооплачуваних блогерів, які ведуть свої канали на YouTube. І його очолив маленький американець на ім'я Раян. Батьки зірки завантажують ролики, в яких показана реакція сина на нові іграшки. На канал підписані понад 17 мільйонів людей, а заробіток Раяна за останній рік Forbes оцінив в 22 мільйони доларів. Друге місце в рейтингу у актора і пранкера Джейка Пола. Він заробив понад 20 мільйонів. На третьому місці - канал про спортивні трюки Дьюд Перфект.

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64 супутники одночасно вивела компанія SpaceX на низьку орбіту і цим встановила новий світовий рекорд. У космос їх підняла ракета-носій "Фалькон". Запуск провели з військово-повітряної бази в Каліфорнії. Його замовники - компанії з 17 країн світу. Супутники призначені для забезпечення зв'язку, космічних досліджень та екологічного моніторингу.

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До літака без черг та бюрократичних перевірок. В аеропорту Атланти вперше у США запустили систему автоматизованої реєстрації на рейси за біометричними даними. Людина просто проходить крізь цифрову рамку. У цей час сканер зчитує необхідну інформацію і миттєво перевіряє документи. Так само без затримок пасажир реєструє свій багаж. Новація діє поки що тільки в терміналі, що обслуговує прямі міжнародні перельоти. Незабаром її планують запровадити і на летовищі Детройта.

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Найдорожчу ялинку Європи встановили в Мюнхені. Там різдвяне дерево зібрали із золотих монет. Воно прикрашає фойє компанії, що торгує благородним металом. Цінна пірамідка три метри заввишки. На її оздоблення пішло понад 60 кілограмів чистого золота. Вартість такої декорації - приблизно два мільйони 300 тисяч євро - залежно від курсу цінних металів.