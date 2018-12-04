Ізраїль почав нову воєнну операцію на кордоні з Ліваном [ Редактировать ]
Ізраїль почав нову воєнну операцію на кордоні з Ліваном. Там виявили тунелі, якими бійці "Хезболли" можуть потрапити в єврейську державу. На кордоні працює важка техніка, війська Північного округу в підвищеній бойовій готовності.
Операція "Північний щит" може тривати кілька тижнів і лише на території Ізраїлю. Попри напружену ситуацію, евакуація населення не передбачена.
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