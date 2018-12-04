"Жінки за мир" в стінах Парламенту презентували виставку картин проти гендерної нерівності "Відчуття свободи" [ Редактировать ]
"16 днів активізму проти насильства над жінками" - таку акцію проводять в Україні. І сьогодні в стінах Парламенту організували виставку картин під назвою "Відчуття свободи". На відкритті побували учасники кампанії Girls2leaders, народні депутати та громадські діячі.
Мета інсталяції - привернути увагу політиків до гендерної нерівності. Один із символів протесту чоловіків проти насильства - це Міжнародний день білої стрічки.
"Сегодня для меня большая честь, как сопредседателя платформы Girs2leaders. Мы вместе с моими коллегами - Юлией Левочкиной и Наталией Агафоновой представляем эту инициативу в Украине. Сотни тысяч женщин ежегодно страдают, живут в страхе. Боятся об этом заявлять. Потому что будут беззащитны, останутся один на один со своими проблемами", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, ініціатор національної платформи "Жінки за мир".
"Головна мета - привернути увагу тих, хто приймає рішення на рівні держави. І показати приклад для наслідування, особливо для чоловічої частини населення. Бо біла стрічка - це символ найбільшої чоловічої ініціативи на підтримку жінок", - говорить Вероніка Мудрая, голова заходу White ribbon в Україні.
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