По допомогу в клініку приходять лише ті, хто знайшов у собі сили на боротьбу із залежністю

Вони захищали Батьківщину, а тепер самі потребують допомоги. Дедалі частіше ветерани АТО залишаються наодинці зі своїми переживаннями і стають жертвами наркоманії й алкоголізму. Та порятунок є - кажуть психотерапевти із Запоріжжя. Всі подробиці дізналися наші кореспонденти.

Кадри, які ми зняли у клініці Василенка, не для тих, у кого слабкі нерви. Багато років тут рятують від наркоманії, алкоголізму та ігроманії.

"На счете 7 ты увидишь это лицо человека, который дает тебе таблетку. Шесть".

Методика, яку використовують у клініці, просто шокує. Медики називають її - лікування смертю.

"Здесь он понимает, что в наркотиках, употребляя наркотики, он ничего нового не найдет. Он найдет только смерть, боль, мучение и смерть", - говорить Олег Шевченко, лікар-психотерапевт Медичного центру Василенка.

Основні пацієнти - ті, хто має нарко- та алкозалежність. Останнім часом, - кажуть лікарі - дедалі частіше з такими проблемами до них потрапляють ветерани АТО.

"Вот те ребята, которые прошли через АТО, через войну, многие из них ломаются там. И эмоционально они ищут какой-то разрядки. Какую-то отдушину", - говорить Сергій Безпавлов, лікар-невролог Медичного центру Василенка.

Андрій у центрі 4 тиждень. Три роки воював на Донбасі. Пішов добровольцем. А як повернувся - не знав, де себе подіти.

"Не вистачало адреналіну. Не вистачало цього життя. Наповненого. Це я вам передати не можу. Це було братство. І мабуть тоді залишився один друг - наркотик" - розповідає Андрій.

По допомогу в клініку приходять лише ті, хто знайшов у собі сили на боротьбу із залежністю.

"Наркотик душит, больше душит, больше больше больше сильнее. Затягивается петля, петля. Нечем дышать. Ты чувствуешь, что ты умираешь. Все, снял, снял убрал".

Такі сеанси тут щовечора. Спочатку пацієнти слухають лекцію, потім - їх вводять у транс і змушують розмовляти з підсвідомістю.

Сергій Безпавлов, лікар-невролог Медичного центру Василенка.

"Та, старая доминанта, наркоманская, алкогольная разрушается. И эта установка, доминанта, мы ее внушаем, мы ее навязываем. Насильно. Трезвую установку. И через какое-то время они уже не помнят ни кайф, не помнят ни какой-то приход".

Наркоманія виліковна, - впевнені лікарі клініки. За тиждень-два Андрій повернеться додому. Здоровий.

"Не лікують ломку. Скажем так. Тут лікують душу. Лікують розум. Вчать тебе жити без цього", - говорить Андрій

Не виключено, що скоро - ліжко Андрія займе інший пацієнт. Адже війна триває - тож допомоги потребуватиме ще не один захисник.