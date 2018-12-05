В Польше произошло очередное ДТП с гражданами Украины. В результате столкновения пассажирского автомобиля с фургоном в районе Кракова травмы разной степени тяжести получили 8 наших сограждан, причем одного из них пришлось доставать с помощь спецтехники спасателей.

Также пострадал водитель фургона.

По предварительным данным, водитель пассажирского авто не справился с управлением и допустил столкновение с фургоном. В настоящее время в больнице остаются четверо пострадавших в ДТП.

Напомним, 13 ноября в Польше водитель сбил на переходе трех украинок.