В Санкт-Петербурге горит склад бумажной продукции. Об этом сообщает издание "Вести".



Горение склада с бумажной продукцией происходит на общей площади 2000 кв.метров.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.





К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 7 единиц техники и 25 человек личного состава.

Ранее в Киеве горел популярный торговый центр.