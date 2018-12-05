В Санкт-Петербурге возник масштабный пожар (фото) [ Редактировать ]
Масштабный пожар в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге горит склад бумажной продукции. Об этом сообщает издание "Вести".
Горение склада с бумажной продукцией происходит на общей площади 2000 кв.метров.
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 7 единиц техники и 25 человек личного состава.
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