США висунули ультиматум Росії. Дають 60 днів на те, щоб Москва почала виконувати Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Протягом цього часу Вашингтон теж обіцяє дотримуватися домовленостей - таке заявив держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео на прес-конференції НАТО в Брюсселі.

Інші члени Альянсу - теж закликали Москву виконувати умови угоди. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ НАТО. На їхню думку, нові ракетні розробки Росії становлять загрозу для євроатлантичної безпеки.

"Сполучені Штати виявили, що Росія порушила суттєві положення угоди. І тому ми призупинимо виконання наших зобов'язань за документом через 60 днів, якщо Москва не почне повністю і належно його виконувати. На полігоні "Капустин Яр" відбулися випробування крилатих ракет зі стаціонарних і рухомих пускових комплексів. Дальність їхнього польоту становить безпосередню загрозу для Європи", - зазначив Майк Помпео, Державний секретар США.