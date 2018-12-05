США висунули Росії ультиматум [ Редактировать ]
США висунули ультиматум Росії. Дають 60 днів на те, щоб Москва почала виконувати Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.
Протягом цього часу Вашингтон теж обіцяє дотримуватися домовленостей - таке заявив держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео на прес-конференції НАТО в Брюсселі.
Інші члени Альянсу - теж закликали Москву виконувати умови угоди. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ НАТО. На їхню думку, нові ракетні розробки Росії становлять загрозу для євроатлантичної безпеки.
"Сполучені Штати виявили, що Росія порушила суттєві положення угоди. І тому ми призупинимо виконання наших зобов'язань за документом через 60 днів, якщо Москва не почне повністю і належно його виконувати. На полігоні "Капустин Яр" відбулися випробування крилатих ракет зі стаціонарних і рухомих пускових комплексів. Дальність їхнього польоту становить безпосередню загрозу для Європи", - зазначив Майк Помпео, Державний секретар США.
по теме
Петро Порошенко вніс в Раду законопроект про припинення дії договору про дружбу з Росією
Цей законопроект - відповідь України на численні порушення договору з боку Росії
Президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией
В ближайшее время Грузия не сможет перейти к сотрудничеству с Россией
Путин встретится с Трампом
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, президентов США и России, состоится
США хочуть закрити "Північний потік-2"
Сполучені Штати обговорять із Євросоюзом закриття російського проекту "Північний потік-2" у відповідь на агресію Росії в Азовському морі
США запровадили новий формат стратегічного партнерства з Україною - Павло Клімкін
Що зміниться в українсько-американських стосунках після зустрічей у Штатах Павла Клімкіна?