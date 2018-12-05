Французька влада здалася під тиском протестувальників [ Редактировать ]
Французька влада здалася під тиском протестувальників. Податок на пальне не підніматимуть - щонайменше півроку. Як відреагували французи і чи означає це кінець протестів - розповість Світлана Чернецька.
Це найгірші протести у Франції за півстоліття. Сутички з поліцією, мародерство, знищення автівок і навіть пошкодження славетної Тріумфальної арки. Втім, такі методи протестувальників виявилися ефективними. Влада почула їхні вимоги і... здалась.
"Понад три тижні десятки тисяч людей виявляли свою злість та обурення на дорогах та вулицях багатьох міст Франції. Треба бути глухим чи сліпим, щоб не бачити і не чути їх. Наше рішення має повернути в країну мир та спокій", - зазначив Едуар Філіппе, прем'єр-міністр Франції.
Як і вимагали протестувальники - податок на пальне найближчі півроку не підніматимуть. За цей час проведуть широкі дебати щодо державних витрат та оподаткування в цілому.
Ця новина застала "жовті жилети" на протесті. І згортати його вони не збираються. Три тижні тому такі поступки з боку влади могли б задовольнити людей. Але не тепер, коли акція розрослася й набрала обертів. І йдеться не лише про вартість пального, а загалом про здорожчання життя в країні.
"Ні, цього недостатньо. У нас ще багато вимог - від пенсіонерів, від молоді, від робочого класу. Кожен прагне зростання споживацької спроможності. Тож уряд має запропонувати нам більше", - наголосив Лоїк Геннекін, протестувальник.
У соцмережах, де й народився рух "жовтих жилетів", уже закликають до нових акцій. Тож дуже ймовірно, що цими вихідними Францію чекає четверта хвиля протесту. На цьому тлі рейтинг президента Макрона повзе донизу. Тепер його підтримує менше, ніж чверть французів. Це найгірший показник від початку його президентства.
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