У Кропивницькому підтримали полонених моряків та їхніх рідних, адже серед бранців - двоє з Кіровоградщини. Це - командир броньованого артилерійського катера "Бердянськ" Роман МокрЯк та член екіпажу цього судна Андрій Артеменко.

Більше розповість Олена Бринза.

Міська площа в Кропивницькому. Під звуки гімну піднімають прапор Військово-морських сил мама Романа Мокряка та донька загиблого під Маріуполем капітана Юрія Олефіренка. У січні 2015 року під час обстрілу біля Маріуполя він закрив собою трьох побратимів, а сам дістав смертельні осколкові поранення. Пізніше на його честь назвали десантний корабель.

Від моменту полону (а це трохи більше, ніж тиждень) - рідні Романа Мокряка і досі не мають жодного зв'язку з ним.

"Я не маю зв'язку з дитиною, дуже вдячна всім за підтримку, що ви молитесь разом з нами, все що можливо з боку держави, з боку Міністерства оборони нам надають допомогу. Я дуже всім вдячна, що ви всі нас підтримуєте, більш нічого говорити не можу, вибачте", - непокоїться Наталія Кравченко, мати Романа Мокряка.

Родину Романа Мокряка підтримують і його друзі. Ольга - донька загиблого капітана Юрія Олефіренка, теж поруч із мамою Романа.

"Он очень умный парень. Я когда с ним общалась, он такой сдержанный, и мне кажется - у него все получится. Будем ждать его здесь. Очень тяжело говорить, мы тут все ходим под мирным небом и мы совершенно не видим, что происходим там", - говорить Ольга Олефіренко, донька Юрія Олефіренка.

Мама Романа - Наталя - знана місцева волонтерка. Вона постійно допомагає українським військовим. А тепер уже допомагають їй - словами підтримки, вдячності та дружніми обіймами.