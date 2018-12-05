Жителі Кропивницького підтримали полонених моряків [ Редактировать ]
У Кропивницькому підтримали полонених моряків та їхніх рідних, адже серед бранців - двоє з Кіровоградщини. Це - командир броньованого артилерійського катера "Бердянськ" Роман МокрЯк та член екіпажу цього судна Андрій Артеменко.
Більше розповість Олена Бринза.
Міська площа в Кропивницькому. Під звуки гімну піднімають прапор Військово-морських сил мама Романа Мокряка та донька загиблого під Маріуполем капітана Юрія Олефіренка. У січні 2015 року під час обстрілу біля Маріуполя він закрив собою трьох побратимів, а сам дістав смертельні осколкові поранення. Пізніше на його честь назвали десантний корабель.
Від моменту полону (а це трохи більше, ніж тиждень) - рідні Романа Мокряка і досі не мають жодного зв'язку з ним.
"Я не маю зв'язку з дитиною, дуже вдячна всім за підтримку, що ви молитесь разом з нами, все що можливо з боку держави, з боку Міністерства оборони нам надають допомогу. Я дуже всім вдячна, що ви всі нас підтримуєте, більш нічого говорити не можу, вибачте", - непокоїться Наталія Кравченко, мати Романа Мокряка.
Родину Романа Мокряка підтримують і його друзі. Ольга - донька загиблого капітана Юрія Олефіренка, теж поруч із мамою Романа.
"Он очень умный парень. Я когда с ним общалась, он такой сдержанный, и мне кажется - у него все получится. Будем ждать его здесь. Очень тяжело говорить, мы тут все ходим под мирным небом и мы совершенно не видим, что происходим там", - говорить Ольга Олефіренко, донька Юрія Олефіренка.
Мама Романа - Наталя - знана місцева волонтерка. Вона постійно допомагає українським військовим. А тепер уже допомагають їй - словами підтримки, вдячності та дружніми обіймами.
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