Україна не піде на поступки в питанні визволення наших моряків. Про це заявив Петро Порошенко під час зустрічі з родичами полонених.

Президент зазначив - напередодні він мав розмову з представниками вісімнадцяти країн, які підтримують українську сторону і готові посилити санкції проти агресора. Також Петро Порошенко переконаний - додому треба повернути також захоплені катери.

"Ми не йдемо ні на які компроміси і коли кажуть - чи є якісь попередні умови для того, щоби ми робили будь-які подальші кроки - я кажу, що перший крок - воїни додому, не вашим неправедним судом судити наших хлопців, вони по статусу, по Женевській конвенції є військовополоненими і не підсудні жодному кремлівському суду", - наголосив Петро Порошенко, президент України.