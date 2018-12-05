Петро Порошенко зустрівся з родичами полонених моряків [ Редактировать ]
Україна не піде на поступки в питанні визволення наших моряків. Про це заявив Петро Порошенко під час зустрічі з родичами полонених.
Президент зазначив - напередодні він мав розмову з представниками вісімнадцяти країн, які підтримують українську сторону і готові посилити санкції проти агресора. Також Петро Порошенко переконаний - додому треба повернути також захоплені катери.
"Ми не йдемо ні на які компроміси і коли кажуть - чи є якісь попередні умови для того, щоби ми робили будь-які подальші кроки - я кажу, що перший крок - воїни додому, не вашим неправедним судом судити наших хлопців, вони по статусу, по Женевській конвенції є військовополоненими і не підсудні жодному кремлівському суду", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
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