Один український захисник загинув напередодні на Донбасі. Ще двоє - поранені. Ворог 11 разів відкривав вогонь по наших позиціях.

Неподалік Водяного і Широкиного атакував із БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Луганського застосував ще й міномети 120 калібру.