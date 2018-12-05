На Донбасі загинув український військовослужбовець [ Редактировать ]
Один український захисник загинув напередодні на Донбасі. Ще двоє - поранені. Ворог 11 разів відкривав вогонь по наших позиціях.
Неподалік Водяного і Широкиного атакував із БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Луганського застосував ще й міномети 120 калібру.
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