Запровадження воєнного стану в Україні нагнало страху на бойовиків [ Редактировать ]
Запровадження воєнного стану в Україні нагнало страху на бойовиків. Побоюючись, що армійці будь-якої миті можуть піти в наступ - окупанти дедалі частіше влаштовують хаотичну стрілянину в бік українських опорників.
Напередодні в цьому пересвідчилася й наша знімальна група, яка побувала на авдіївській "промці". Репортаж звідти - Руслана Смєщука.
Авдіївська промзона. Зараз тут епіцентр бойових дій.
"Идут прострелы - каждые час два ведутся прострелы. Потому что мы здесь", - говорить Іван, військовослужбовець Збройних сил України.
Тут варто бути постійно напоготові. Черговий обстріл може початися будь-якої миті.
"Пригинайтесь, бо тут нас з мосту видно!"
Ворог не змусив довго чекати.
Пропрацювали ми десь 15-20 хвилин. Але після того як почали переміщатися між позиціями - почалися ворожі обстріли. Це працює, скоріш за все, протитанкова рушниця. Стара, але досить грізна зброя.
"А это автомат - это не страшно".
Після кількох десятків ворожих пострілів з протитанкової рушниці - починають розриватися реактивні гранати.
"Кошмарят - в основном, в бойницы. Бойницы простреливают, ну и на авось - вдруг кого зацепят. Тут уже надо отвечать, потому что они обнаглели - и будет только хуже и хуже и хуже", - говорить Денис, військовослужбовець Збройних сил України.
Нас просять терміново сховатися в укриття.
От зараз інтенсивність вогню підвищилась - і нас завели в приміщення. Тому що заходитися на вулиці стало небезпечно. І от такий зав'язався бій".
"Це часто в день? - Пару днів взагалі не було - а от проснувся, зігрівся - тепло йому стало, чи патрон найшов", - говорить Ігор, військовослужбовець Збройних сил України.
Бійці кажуть - краще так, ніж повна тиша. Вона до межі напружує нерви.
"Тиша найбільше напружує, бо не знаєш, що вони там задумали. І що вони взагалі хочуть робити", - говорить Ігор, військовослужбовець Збройних сил України.
Дочекавшись припинення ворожого вогню, вояки виводять нас із небезпечної зони. Оборона Авдіївської промзони триває.
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