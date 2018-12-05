Космическое агентство NASA засняло на видео самый опасный для Земли астероид Бенну. Соответствующий ролик опубликован на официальной странице NASA в Twitter.

Вращение астрономического объекта сняли при помощи межпланетной станции OSIRIS-REx. Она предназначена для доставки образцов грунта с астероида. Для создания ролика аппарату потребовалось два года, чтобы облететь более двух миллиардов миль.

Hello, asteroid Bennu! Our @OSIRISREx spacecraft flew over 2 billion miles to meet you. Here, the spacecraft's camera captures a full rotation of the asteroid. OSIRIS-REx will study Bennu for almost a year & prepare to collect and return a sample to Earth. https://t.co/WG3vVeRoV1 pic.twitter.com/2itcL6qxtC — NASA (@NASA) December 3, 2018

Межпланетная станция в течение года будет заниматься изучением астероида, а затем космический зонд возьмет образцы Бенну. Вернуться на землю OSIRIS-REx должен в сентябре 2023 года.

Астрономы рассчитали, что космическое тело сблизится с нашей планетой в 2182 году. С 2013 года он стал главным опасным объектом для Земли. До этого такой "титул" носил астероид Апофис.

Ранее мы рассказывали об обломке астероида, который упал возле города.