В NASA показали самый опасный астероид (видео) [ Редактировать ]
Космическое агентство NASA засняло на видео самый опасный для Земли астероид Бенну. Соответствующий ролик опубликован на официальной странице NASA в Twitter.
Вращение астрономического объекта сняли при помощи межпланетной станции OSIRIS-REx. Она предназначена для доставки образцов грунта с астероида. Для создания ролика аппарату потребовалось два года, чтобы облететь более двух миллиардов миль.
Hello, asteroid Bennu! Our @OSIRISREx spacecraft flew over 2 billion miles to meet you. Here, the spacecraft's camera captures a full rotation of the asteroid. OSIRIS-REx will study Bennu for almost a year & prepare to collect and return a sample to Earth. https://t.co/WG3vVeRoV1 pic.twitter.com/2itcL6qxtC— NASA (@NASA) December 3, 2018
Межпланетная станция в течение года будет заниматься изучением астероида, а затем космический зонд возьмет образцы Бенну. Вернуться на землю OSIRIS-REx должен в сентябре 2023 года.
Астрономы рассчитали, что космическое тело сблизится с нашей планетой в 2182 году. С 2013 года он стал главным опасным объектом для Земли. До этого такой "титул" носил астероид Апофис.
Ранее мы рассказывали об обломке астероида, который упал возле города.
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