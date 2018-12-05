Многие пытаются быстро похудеть без вреда для здоровья, но это практически невозможно. И даже если экстремальные диеты и голодовка помогут сбросить лишний вес, можете не сомневаться в том, что потерянные килограммы обязательно вернутся, а возможно, и со знаком "+", сообщает "Космополитан".

Вот основных пять "законов" для быстрого похудения. Используя их каждый день, вы сможете максимально легко распрощаться с ненавистными килограммами.

Ешьте каждые 2,5-3 часа небольшими порциями. Так, стандартная порция не должна весить менее 100 граммов и более 250 граммов. Последний прием пищи – не позднее чем за 3-4 часа до сна.

Углеводы можно и нужно употреблять до 16:00, но только "сложные" (злаки, крупы и т.д). Все фрукты и сухофрукты необходимо есть до 12:00-14:00.

После 16:00 – исключительно белковая еда: курица, рыба, говядина, творог, кальмары, креветки, белок от яйца. Все это не идет в жир, а разгоняет обмен веществ.

Жиры тоже помогают ускорить обмен веществ – жиров должно быть не меньше 25-35 граммов в день.

Не занижайте количество калорий. Для хорошей работы обмена веществ нужно съедать продуктов не менее чем на 1000-1200 калорий в день.

Примите во внимание также и главного "врага" диеты.