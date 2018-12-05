В Італії затримали "хрещеного батька" сицилійської мафії (відео) [ Редактировать ]
Італійська поліція затримала "хрещеного батька" сицилійської мафії - імовірного ватажка "Коза Ностри". Це 80-річний ювелір Сеттімо Мінелло. Разом з ним до поліції забрали ще 45 кримінальних авторитетів.
Затриманих звинувачують у шантажі, підпалах, нападах і незаконному носінні зброї.
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