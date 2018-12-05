На новорічні свята на Донбасі оголосять перемир'я - ОБСЄ [ Редактировать ]
На новорічні свята та Різдво на Донбасі можуть оголосити перемир'я. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік після завершення засідання.
За його словами, в робочій групі учасники продовжили розгляд додаткових заходів щодо забезпечення режиму тиші та підготовки до перемир'я у зв'язку зі святами.
Останнє засідання групи цьогоріч відбудеться 19 грудня.
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