На новорічні свята та Різдво на Донбасі можуть оголосити перемир'я. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік після завершення засідання.

За його словами, в робочій групі учасники продовжили розгляд додаткових заходів щодо забезпечення режиму тиші та підготовки до перемир'я у зв'язку зі святами.

Останнє засідання групи цьогоріч відбудеться 19 грудня.