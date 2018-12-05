Обострение в Азовском море: как США и Европа накажут Россию [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США и Европа могут усилить санкции против России из-за захвата украинских моряков и кораблей вблизи Керченского пролива. Об этом сообщает "Голос Америки".
Волкер рассказал, что европейские союзники США говорили о новых санкциях или усиления существующих, что, по его мнению, является достойной идеей и они намерены ее рассмотреть. Также он выразил мнение, что "в качестве жеста доброй воли перед праздниками" Россия должна освободить украинских моряков.
"Их безосновательно атаковали в открытых водах, арестовали. Они должны прибегнуть к деэскалации ситуации и вернуть их", - заявил Волкер.
Также он подчеркнул, что сохранение внимания к судьбе захваченных украинских моряков должно поспособствовать их освобождению.
Напомним, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.
Корабли были захвачены спецназом России.
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