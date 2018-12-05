В Южной Корее большой популярностью пользуется учреждение "Тюрьма внутри меня" (Prison Inside Me). Южнокорейцы, которым нужно передохнуть от нагруженной повседневной жизни, считают день-два в ненастоящей тюрьме настоящим спасением, сообщает "Главком".

В течение последних пяти лет в этом подобии тюрьмы в Хончхоне побывали более 2000 "заключенных". Они платят за то, чтобы оказаться в кратковременном заточении в обычных камерах, где запрещены мобильные устройства, разговоры с другими заключенными и часы. Недавно это место посетил фотограф Reuters Ким Хонг-Дзи.



Фоторепортер сообщает, что многие из "заключенных" – перетрудившиеся офисные работники и студенты, ищущие облегчения в условиях ответственной работы и академической культуры Южной Кореи. Соосновательницу учреждения Нох Цзи-Хян вдохновил комментарий ее мужа, прокурора, который сказал, что предпочел бы провести время в одиночном заключении, чем возвращаться к 100-часовой рабочей неделе. После пребывания в этом месте люди говорят: "Это не тюрьма. Настоящая тюрьма там, куда мы возвращаемся".





"Спад в высокотехнологичной и ориентированной на экспорт экономике Южной Кореи усилил гиперконкурентную среду в сфере обучения и на работе, что, по мнению экспертов, усиливает высокий уровень стресса и самоубийств, – пишет фотограф.



В 2017 году южнокорейцы работали в среднем по 2024 часа. Их обогнали лишь Мексика и Коста-Рика, согласно опросу 36 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



Клиенты учреждения "Тюрьма внутри меня" (Prison Inside Me) получают синюю тюремную форму, коврик для йоги, чайный набор, ручку и блокнот. Они спят на полу. В камере есть небольшой туалет. Зеркал нет. В меню приготовленный на пару сладкий картофель и банановый коктейль на ужин, рисовая каша на завтрак.

Это не единственные заключенные, которым везет. Некоторым и вовсе посчастливилось найти клад.