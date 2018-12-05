Фотограф из Филадельфии, США, Эндрю Марттила, посвящает свое время представителям семейства кошачьих, создавая различные тематические фотопроекты. Одним из таких проектов стала серия под названием "Коты в кошачьей мяте"

Объединенная в книгу "CATS ON CATNIP", эта смешная серия фотографий демонстрирует необычную реакцию котов на кошачью мяту. Это многолетнее растение полностью безопасно для кошек. Они восприимчивы к непеталоктону, который является одним из основных компонентов эфирного масла в кошачьей мяте.

Примечательно, что Эндрю - аллергик. И раньше у него была аллергия именно на его любимых зверьков. Теперь же он живет с девушкой и несколькими кошками и безмерно счастлив. У фотографа есть свой сайт и страница в "Инстаграме" с 354 тыс. подписчиков, где в том числе можно посмотреть и на котиков "под мятой".

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