У Британському парламенті почалися дебати щодо Брекзиту [ Редактировать ]
Дебати щодо Брекзиту почалися в британському парламенті. Обговорюватимуть проект угоди з ЄС до наступного вівторка. Потім члени Палати громад проголосують за договір.
Попри те, що його вже підтримали у ЄС, рішення британського парламенту стане остаточним.
Проти угоди вже висловилися лейбористи та деякі консерватори - прихильники Терези Мей. Для схвалення документа прем'єрці потрібно зібрати просту більшість - 320 голосів.
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