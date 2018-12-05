Дебати щодо Брекзиту почалися в британському парламенті. Обговорюватимуть проект угоди з ЄС до наступного вівторка. Потім члени Палати громад проголосують за договір.

Попри те, що його вже підтримали у ЄС, рішення британського парламенту стане остаточним.

Проти угоди вже висловилися лейбористи та деякі консерватори - прихильники Терези Мей. Для схвалення документа прем'єрці потрібно зібрати просту більшість - 320 голосів.