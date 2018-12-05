У Дніпрі в батьків забрали 8-місячного малюка. Дитину одразу поклали в лікарню - хлопчик був занедбаним, у нього навіть виявили переломи. Поліцію викликали сусіди, коли побачили, як батько гамселив сина. Що з малюком та чи повернуть його недбалим батькам - дізнавалися мої колеги.

Восьмимісячний Єгор лежить у травматологічному відділенні обласної дитячої лікарні. За словами медиків, дитину ушпиталили в тяжкому стані.

"У ребенка имеется перелом бедра. Свежий перелом, видимо вот только случился первого числа. Имеется перелом частей голени, который по рентген-снимкам, там уже дней 10. Там уже пошла костная мозоль", - повідомив Олексій Мохов, завідувач відділення травматології Дніпропетровської обласної дитячої лікарні.

Біля хлопчика чергує мати - 18-річна Катерина Ларочкіна. Пояснює, син травмувався лише два тижні тому. Доки вона була на кухні - упав з ліжка.

"Опухоль пошла. Не перекручивается ничего, начал орать. И ми начали мазать мазью. Она помогла, он не так орал", - розповідає Катерина Ларочкіна, мати постраждалого хлопчика.

Сусіди розповідають іншу версію. Поліцію викликали, коли побачили, як нетверезий Олександр, батько хлопчика, б'є сина.

"Ребенок постоянно плакал. Очень сильно плакал. Внимания сильно и не обращали, знаете, маленький ребенок. А потом, когда я зашла, увидела, что он бьет полным памперсом ребенка по животу", - розповіла Оксана Казанець, сусідка.

Олександр виправдовується, мовляв, сина й пальцем не зачепив. Коли зайшла сусідка, просто міняв Єгорові памперс.

"Я здесь сидел гулял с друзьями, он сильно кричал, лезли зубы. Я менял ему памперс, я памперс замотал и бросил его - кинул ему на лицо, чтобы он не кричал. Он с памперсом всегда у меня гуляет", - виправдовується Олександр Ларочкін, батько постраждалого хлопчика.

Подружжя мешкає в гуртожитку майже чотири роки. Сусіди розповідають, Олександр часто влаштовував посиденьки з друзями.

"Частенько бывает выпивает. Слышно было и гуляли, и кричали. Я не слышала, чтобы ребенок плакал, потому что живу намного выше. Но то, что "скорую" вызывали - это знаю", - розповідає Олена Буряк, сусідка.

Мати хлопчика підпрацьовує, а от батько Олександр офіційно безробітний. Молода родина стоїть на обліку в соціальній службі - як така, що потребує допомоги. За словами правоохоронців, чоловіка вже притягали до кримінальної відповідальності. За побиття дитини йому може загрожувати до 3 років позбавлення волі.

"Зараз відкрите кримінальне провадження за навмисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Зараз він не затриманий. Також ми чекаємо результатів СМЕ, стосовно ступеню тяжкості тілесних ушкоджень у дитинки", - повідомила Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області.

Матір Єгора можуть позбавити батьківських прав. Проте віддавати сина родина не хоче. А поки що найближчі три тижні хлопчик проведе в лікарні.