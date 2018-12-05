Как в фильме ужасов: на женщину свалились тысячи летучих мышей [ Редактировать ]
В городе Кэрнс, Австралия, из-за жары массово гибнут летучие мыши. Одна из местных жительниц была вынуждена переехать после того, как 5,5 тысячи мертвых рукокрылых усеяли ее двор.
Об этом сообщает издание The Sun.
В конце ноября Филиппа Шур обнаружила, что весь ее садик завален трупами летучих мышей. На сорокаградусной жаре тела животных начали разлагаться, и женщина чуть не потеряла сознание от вони. "Все выглядело как сцена из фильма ужасов: всюду лежали гниющие тела летучих мышей", - рассказала австралийка. Власти предоставили ей и двум ее детям временное убежище, в котором те провели уже пять ночей.
На проблему жалуются многие местные жители: летучие мыши падают с неба посреди дня, австралийцы постоянно натыкаются на их трупы.
"Я не могу вернуться домой, пока уборщик не отмоет стены, мебель, белье и автомобильную обивку от этого вездесущего тошнотворного запаха", - призналась Шур. Волонтеры помогают ей очистить сад и собирают трупы животных по всему городу.
Мэр города провел экстренное совещание по поводу ситуации. Более 500 выживших детенышей летучих мышей поместили в приюты для диких животных.
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