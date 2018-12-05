Все мы много раз слышали о том, что одиночество опасно для здоровья. А психологи из Германии назвали несколько неожиданных преимуществ данного состояния. Об этом пишет medikforum.ru.

Вы будете иметь отличную социальную жизнь. Как показывают исследования, одинокие люди ведут более здоровую социальную жизнь. Состоящие в браке партнёры гораздо реже встречаются со своими друзьями, ходят в гости или приглашают к себе в дом гостей. Кроме того, значительно сокращается объем их общения с родственниками и даже с соседями. А вот люди, являющиеся одинокими, очень часто посещают друзей и ходят с ними на самые разные мероприятия.

Вы сможете следовать своим увлечениям. Если вы обожаете путешествия, туристические походы, поездки на велосипедах или заплывы на байдарке, то с момента вступления в брак времени заниматься всем этим у вас просто не останется. Особенно, когда в вашей жизни появятся дети. А вот одинокие люди могут посвящать всё свободное время своим хобби.

Вы можете инвестировать в самих себя. Довольно часто мы наблюдаем, как супруги утыкаются в собственные телефоны для того, чтобы обсуждать семейные дела. Любые отношения требуют нормального диалога, но если вы находитесь в устойчивых отношениях, то они будут отнимать у вас очень много времени для подобных бесед, порой по несколько часов в день. Но если вы одиноки, то сможете всё это время посвятить самим себе.

Вы сохраните отличную форму. Наблюдения показывают, что после вступления в брак супруги перестают следить за собой, поскольку они уже нашли спутников жизни, так что хранить хорошую форму не для кого. Кроме того, семейные дела, дети и прочие заботы отнимают много времени, его не остается ни для спортзала, ни для диет. У одиноких людей таких проблем не существует. Они уделяют время и собственной фигуре, и последним новинкам одежды и косметики.

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